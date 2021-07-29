В прошлом году номинирована книга украинца вышла в издательстве Warstwy, что в городе Вроцлав. В общем Польское общество книгоиздателей номинировали 61 книгу.

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Что известно о номинации

Сборник Сергея Жадана вошел в список номинации "Художественная литература". Церемония награждения состоится 9 сентября во время Варшавской книжной ярмарки.

Выбирать победителя будет жюри, в состав которого вошли такие художники:

дизайнер Мечислав Василевски;

искусствовед Анджей Томашевский;

ученый Ева Репухо;

дизайнер Рышард Крыска;

владелец студии дизайна Артур Франковск;

дизайнер Магдалена Франковская;

писатель Анджей Барецки;

историк Агата Шидловский.

Следует отметить, что жюри конкурса "Самая красивая книга года 2020" оценивает только дизайн книг.

Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо

Книгу Сергей Жадана номинировали на конкурс "Самая красивая книга года" в Польше / Фото Читомо