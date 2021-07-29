Минулого року номінована книга українця вийшла у видавництві Warstwy, що у місті Вроцлав. Загалом Польське товариство книговидавців номінували 61 книгу.
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Що відомо про номінацію
Збірка Сергія Жадана увійшла до списку номінації "Художня література". Церемонія нагородження відбудеться 9 вересня під час Варшавського книжкового ярмарку.
Обиратиме переможця журі, до складу якого ввійшли такі митці:
- дизайнер Мєчислав Василевскі;
- мистецтвознавець Анджей Томашевскі;
- науковиця Ева Репухо;
- дизайнер Ришард Криска;
- власник студії дизайну Артур Франковскі;
- дизайнерка Маґдалена Франковска;
- письменник Анджей Барецкі;
- історикиня Аґата Шидловска.
Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо
Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо
- Переможці конкурсу отримають почесні дипломи.
- Конкурс є формою промоції польських книжок за кордоном.
- Також переможців запросять взяти участь у змаганні "Найкращий дизайн книг з усього світу" в Лейпцигу.
- Найкрасивіші книги будуть представлені на виставці Buchkunst Міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті.