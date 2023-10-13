Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400% : що відбувається

Найбільша асоціація авіакомпаній ЄС Airlines for Europe (A4E), на яку припадає 70% європейських авіаперевезень, повідомила, що в середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%. У попередні роки цей показник був набагато нижчий.

Затримок авіарейсів в Європі побільшало на 400%

Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (ATS), а також несприятливі погодні умови та інші фактори. Було підкреслено, що і війна в Україні теж негативно впливає на ситуацію.

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У середньому кожен рейс затримував виліт приблизно на 19,03 хвилини через різні причини.

Розрив між попитом на авіакомпанії та пропускною спроможністю повітряного простору Європи ризикує взагалі не скоротиться, оскільки в ЄС не змогли забезпечити належну пропускну здатність повітряного простору,

– попереджає асоціація.

Нещодавно Органу з оцінки ефективності (PRB) Єдиного європейського неба опублікував попередження у світлі їх останнього щорічного звіту. У звіті, який ретельно вивчає аеронавігаційні служби Єдиного європейського неба, виявлено тривожні висновки.

Уранія Георгуцаку, директор A4E, заявили, що це не просто звіт, а заклик до дії. Пропускну спроможність повітряного простору Європи потрібно покращити, а також провести реформи в її діяльності для більш ефективної роботи авіакомпаній.

Окрім проблем із пропускною спроможністю аеропорту, постачальники аеронавігаційного обслуговування (ANSP) зіткнулися зі значними труднощами у відновленні руху, що загострило наявні проблеми пропускної здатності аеропорту, а інші – зіткнулися з перебоями в роботі мережі. Крім того, війна, що триває в Україні, негативно вплинула на загальну ситуацію.

Страйки в Європі продовжуються і в жовтні

У багатьох країнах ЄС працівники різних сфер оголосили про намір влаштувати страйки і у жовтні.

Очікується, що ці заплановані страйки призведуть до значних затримок і створять незручності для мандрівників і пасажирів. Розповідаємо, де та коли вони плануються.