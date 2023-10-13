Ізраїльська авіакомпанія El Al виконає політ

El Al вперше з 1982 року літатиме. В суботу авіаперевізник планує здійснити два безплатні рейси для резервістів, медичних бригад і співробітників сил безпеки.

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El Al заявила, що отримала необхідний релігійний дозвіл на виконання рейсів, зазначивши, що вони оплачуються El Al та "американськими фінансовими органами".

Ізраїльська національна авіакомпанія оголосила про готовність виконувати рейси цієї суботи зі США та Азії, щоб повернути резервістів ізраїльської армії. Ці резервісти відіграють вирішальну роль у війні з терористичним угрупованням ХАМАС.

El Al покриє витрати на ці рейси, які виконуватимуться 14 жовтня на двох літаках Boeing 787 з Нью-Йорка та Бангкока. Цю ініціативу підтримали великі фінансові установи США.

Попри політику відмови від польотів у єврейський шабаш, El Al отримала галахічний дозвіл на проведення цих рятувальних польотів. Відповідно до єврейських правових принципів порятунок життя має пріоритет, що виправдовує цей виняток.

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