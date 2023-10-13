Задержки авиарейсов в Европе увеличились на 400%

Основной причиной задержек была недостаточная пропускная способность диспетчерского управления воздушным движением (ATS), а также неблагоприятные условия и другие факторы. Было подчеркнуто, что и война в Украине тоже негативно влияет на ситуацию.

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В среднем каждый рейс задерживал вылет примерно на 19,03 минуты по разным причинам.

Разрыв между спросом на авиакомпании и пропускной способностью воздушного пространства Европы рискует вообще не сократится, поскольку в ЕС не смогли обеспечить надлежащую пропускную способность воздушного пространства,

– предупреждает ассоциация.

Недавно Орган по оценке эффективности (PRB) Единого европейского неба опубликовал предупреждения в свете их последнего ежегодного отчета. В отчете, тщательно изучающем аэронавигационные службы Единого европейского неба, обнаружены тревожные выводы.

Урания Георгуцаку, директор A4E, заявили, что это не просто отчет, а призыв к действию. Пропускную способность воздушного пространства Европы следует улучшить, а также провести реформы в ее деятельности для более эффективной работы авиакомпаний.

Кроме проблем с пропускной способностью аэропорта, поставщики аэронавигационного обслуживания (ANSP) столкнулись со значительными трудностями в восстановлении движения, что обострило существующие проблемы пропускной способности аэропорта, а другие столкнулись с перебоями в работе сети. Кроме того, продолжающаяся в Украине война негативно повлияла на общую ситуацию.

Забастовки в Европе продолжаются и в октябре

Во многих странах ЕС работники разных сфер объявили о намерении устроить забастовки и в октябре.

Ожидается, что запланированные забастовки приведут к значительным задержкам и создадут неудобства для путешественников и пассажиров. Рассказываем, где и когда они планируются.