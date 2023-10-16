Так, в тройку стран с высокой оплатой труда входят Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Зато в других государствах, таких как Болгария и Румыния, уровень зарплаты намного ниже. На какую минимальную оплату труда рассчитывать трудоустроенным в странах ЕС украинцам, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

Читайте также Дополнительные выплаты и средства на дорогу: как украинские беженцы мотивируют выезжать из ЕС

"Минималка" в странах Европы

Зарплата в Европе продолжает оставаться предметом дискуссий. Это обусловлено постоянными колебаниями минималки и неоднородностью выплат в разных странах ЕС. К тому же, некоторые государства самостоятельно устанавливают фиксированную плату, другие же – предоставляют полномочия определить ее работодателям и профсоюзам.

Сейчас самые высокие заработные платы зафиксированы в Люксембурге – "минималка" здесь составляет почти 2000 евро. В Бельгии, по данным статистики Евростата, этот показатель равен 1501,82 евро, в Нидерландах почти такой же – 1501,80 евро. В Германии работники получают минимум 1473,00 евро, а в Ирландии – 1461, 85 евро, во Франции – 1457,52 евро, а в Британии – 1378,87 евро.

Среднее значение демонстрирует Словения, обогнавшая ряд стран, пострадавших от кризиса, включая Испанию, Грецию и Португалию, а также страны бывшего социалистического блока. Сегодня минимальная заработная плата граждан Словении составляет 790,73 евро. У Испании этот показатель 756,70 евро, Греции – 683 евро, Португалии – 589 евро, Польши – 409,53 евро, Черногории – 288 евро, Сербии – 235 евро.

В то же время две страны с самой низкой "минималкой" в Евросоюзе – это Румыния и Болгария, где доход равен 217,50 евро и 184,07 евро соответственно.

Правила начисления зарплаты

В Европе преобладает практика оплаты труда рабочих на почасовой системе. Этот подход считается наиболее справедливым и все равно реализуется во всех странах-членах Европейского Союза.

Как в Европе начисляют заработную плату / Фото UnSplash

Примечательно, что эта договоренность обеспечивает гибкость для трудящихся-мигрантов в таких странах, как Италия, Испания и Великобритания, позволяя им выбирать неполный рабочий день или занятость в выходные дни, сохраняя уверенность оплаты исключительно за отработанные часы.

В каких странах самые низкие зарплаты

Болгария – минимальная заработная плата установлена на почасовой ставке: 780 левов (389 евро или 15 873 гривен); минимальная зарплата в час: 2,37 евро.

Латвия – 620,0 евро (25 110 гривен); минимальная зарплата в час: 3,63 евро.

Венгрия – базовая минимальная зарплата: 232 000 форинтов (568,97 евро или 23 200 гривен); минимальная зарплата в час: 1 106 форинтов или 2,8 евро.

Чехия – минимальная заработная плата устанавливается в почасовой и месячной ставках одновременно – 17 300,00 крон (657,63 евро или 26 815 гривен); минимальная зарплата в час: 160,89 кроны (3,95 евро).

Эстония – минимальная заработная плата устанавливается на основе почасовой и месячной ставки: 725,00 евро или 29 362 гривен; минимальная зарплата в час: 4,32 евро.

Словакия – минимальная зарплата: 750,00 евро или 30 375 гривен; минимальная зарплата в час: 4,33 евро.

Польша – минимальная зарплата: 3600 злотых (760 евро или 31023 гривен); минимальная зарплата в час: 23,50 злотого или 202,5 гривны.

К слову В Польше в следующем году вырастет минималка: правительство утвердило новые суммы

Так что рейтинг зарплат в Европе по доходу работников в час выглядит так:

самая низкая почасовая зарплата:

в Албании – 2,41 евро;

Болгарии – 4,70 евро;

Сербии – 5,25 евро;

Монтенегро (Черногория) – 5,54 евро;

Боснии и Герцеговине – 5,65 евро;

самые высокие зарплаты за час работы:

в Норвегии – 53,83 евро;

Швейцарии – 52,48 евро;

Дании – 44,00 евро;

Бельгии – 40,60 евро;

Швеции – 40,40 евро.

В то же время, следует понимать, что средний показатель суммы заработной платы работника не всегда показывает реальное положение дел. К примеру, чтобы точно узнать, какая оплата труда в странах Восточной Европы, важно учитывать производительность самих работников. Кроме того, зарплата в ЕС зависит от квалификации и опыта работника.

Какие профессии в Европе пользуются наибольшим спросом?

Согласно последнему отчетом Европейского управления труда, в ходе которого проанализировали 27 стран ЕС, а также Норвегию и Швейцарию, наиболее востребованы специалисты для работы в отраслях программного обеспечения, здравоохранения, строительства и инженерии.

Профессии, которые пользуются наибольшим спросом в Европе / Фото UnSplash

Из примерно 400 определенных профессий 38 были оценены как имеющие массовый дефицит. 15 вакансий из списка связаны со строительством. Наибольшее количество стран указало востребованными профессии каменщика, плотника и столяра. Популярны также операторы машин, а также строители, инженеры-строители. Имеют спрос и сварщики, монтировщики металлических конструкций и монтажники.

В списке также представлены популярные профессии в области программного обеспечения, таких как разработчики приложений, системные аналитики, разработчики и аналитики программного обеспечения и программ.

Важное место занимает сектор здравоохранения. Практически в каждой стране остро нужны врачи общей практики и узкие специалисты (хирурги, кардиохирурги, неврологи), медсестры, психологи, физиотерапевты и фельдшеры.

В отрасли гостеприимства наиболее востребованными являются повара, официанты, пекари, кондитеры.

Может заинтересовать Работа в странах Балтии: кем работают и сколько зарабатывают украинцы в Латвии, Литве и Эстонии

Лучшие сервисы для поиска работы

В настоящее время существует множество сервисов, помогающих в поиске вакансий и установлении контактов с работодателями. Предлагаем несколько из них:

LinkedIn – профессиональная социальная сеть и площадка для поиска работы.

– профессиональная социальная сеть и площадка для поиска работы. Indeed – крупнейший агрегатор вакансий по всему миру. Есть отзывы сотрудников о компаниях-работодателях.

– крупнейший агрегатор вакансий по всему миру. Есть отзывы сотрудников о компаниях-работодателях. Glassdoor – на сайте размещают множество вакансий. Есть возможность посмотреть анонимные отзывы нынешних и бывших сотрудников о компаниях и их руководстве.

– на сайте размещают множество вакансий. Есть возможность посмотреть анонимные отзывы нынешних и бывших сотрудников о компаниях и их руководстве. Monster – крупнейший международный портал. Поиск вакансий ведется по локациям.

– крупнейший международный портал. Поиск вакансий ведется по локациям. XING – профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы.

– профессиональная социальная сеть для поиска работы в Германии и других странах Европы. Flexjobs – будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу.

– будет полезным фрилансерам и ищущим удаленную работу. Angel.co – платформа для поиска работы за границей в стартапах.

– платформа для поиска работы за границей в стартапах. CareerBuilder – один из самых популярных сайтов для поиска работы в США. Можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию.

– один из самых популярных сайтов для поиска работы в США. Можно посмотреть, сколько людей претендует на выбранную вакансию. Reed.co.uk – портал для поиска работы в Великобритании.

– портал для поиска работы в Великобритании. Ictjob.de – немецкий портал для поиска работы в IT.

– немецкий портал для поиска работы в IT. Welcometothejungle – французский портал, содержащий множество вакансий в стартапах.

– французский портал, содержащий множество вакансий в стартапах. Infojobs.net – испанский портал по поиску работы, отличный раздел по удаленной работе. Более 1500 новых вакансий в день.

– испанский портал по поиску работы, отличный раздел по удаленной работе. Более 1500 новых вакансий в день. Infojobs.it – такой же портал, только в Италии. 2,2 миллиона активных пользователей в мес.

– такой же портал, только в Италии. 2,2 миллиона активных пользователей в мес. Ranstad – европейский портал по вакансиям, есть разделение временной работы, работа на выходные.

А тем, кто уже успешно работает за границей и желает материально помочь своим родным в Украине, рекомендуем попробовать преимущества TransferGo. Сервис гарантирует своим клиентам выгодные и быстрые денежные переводы. А с программой "Пригласи друга" можно получать приятные денежные бонусы!