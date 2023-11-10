Замість ілюмінатора глуха стінка: які місця не вибирати у літаку Ryanair, щоб не розчаруватися

Зазвичай туристи, які бронюють місце біля вікна, сідають на борт літака у передчутті мальовничих краєвидів з ілюмінаторів. Але в результаті на них може чекати розчарування – глуха стінка.

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали. У чому ж справа та як уникнути цього – дізнайтеся далі!

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Ніколи не вибирайте ці місця Ryanair, щоб не розчаруватися

Вибір конкретного місця в літаку – недешева послуга на рейсах лоукостера Ryanair. У деяких випадках вона може коштувати як авіаквиток, куплений під час розпродажу. Тож, коли пасажир платить за цю послугу, а в результаті отримує глуху стінку замість ілюмінатора, розчаруванню немає меж.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо.

Обурення пасажира, який отримав місце без вікна, та відповідь Ryanair / Скриншот з Twitter

Так, Ryanair використовує два типи літаків: Boeing 737-800 та Boeing 737-8200, і обидва авіалайнери мають місця без вікон.

У Boeing 737-800 Ryanair ілюмінаторів немає на місцях: по лівому борту 11A і правому борту 11F, 12F.

по лівому борту 11A і правому борту 11F, 12F. У Boeing 737-8200 Ryanair замість вікон глуха стінка на місцях: по лівому борту 12A, 14A, 29A і правому борту 14F, 29F.

Вартість місць без ілюмінатора та місць біля вікна однакова. Тому наполегливо рекомендуємо проявляти обережність під час бронювання, щоб уникнути вибору місця з глухою стінкою.

Ryanair вказує пасажирам, які місця не мають виду. При цьому лоукостер висміює неуважних мандрівників фразою, що авіакомпанія продає місця, а не вікна: "We sell seats, not windows".

Ryanair попереджає під час бронювання місць, де немає вікон / Фото з сайту Ryanair

Чому Boeing 737 має місця без вікон?

За словами авіаційного інженера, однією з відомих конструктивних особливостей літака Boeing 737 є ряди, позбавлені ілюмінаторів через наявність повітроводів або стояків, що простягаються від підлоги до стелі. Ці стояки з'єднані з міцним пластиковим трубопроводом, що сприяє ефективному розподілу повітря по салону.

Натомість літак-конкурент Airbus A320 не має цих функцій, оскільки використовує альтернативну систему кондиціонування повітря. У цих літальних апаратах розподіл повітря відбувається під підлогою з меншими патрубками, ніж у Boeing 737.