Коли шведи хочуть привітати когось з Днем народження, то роблять це за допомогою вітальної пісні Ja, må han leva. Han – це займенник, що відповідно змінюється на він, вона або ти. Цією піснею винуватцю свята бажають жити довго, до ста років. Хоча переклад композиції точно здивує багатьох.

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Історія шведської вітальної пісні

Музичне авторство композиції приписують Карлу Міхаелю Бельману (Carl Michael Bellman). Автор слів – невідомий.

До ХІХ століття композиція Ja, må han leva була виключно застільною. Лише згодом пісня стала вітальною.

Цікаво, що мелодія Ja, må han leva повністю збігається з нідерландською привітальною піснею, а слова – з традиційною німецькою вітальною композицією.

У Швеції заведено співати для іменинника пісню Ja, må han leva / Фото Unsplash

Слова і переклад Ja, må han leva

Як правило, жителі Швеції виконують лише перший куплет пісні. Але пропонуємо розглянути повний її текст та переклад. Так можна краще зрозуміти специфічний гумор шведів.

Текст в оригіналі

Ja, må han leva!

Ja, må han leva!

Ja, må han leva uti hundrade år!

Javisst ska han leva!

Javisst ska han leva!

Javisst ska han leva uti hundrade år!

Och när han har levat

Och när han har levat

Och när han har levat uti hundrade år!

Ja, då ska han skjutas

Ja, då ska han skjutas

Ja, då ska han skjutas på en skottkärra fram!

Och när han har skjutits

Och när han har skjutits

Och när han har skjutits på en skottkärra fram

Ja, då ska han hängas

Ja, då ska han hängas

Ja, då ska han hängas på en häst bakåfram!

Och när han har hängits

Och när han har hängits

Och när han har hängits på en häst bakåfram

Ja, då ska han dränkas

Ja, då ska han dränkas

Ja, då ska han dränkas i en flaska champagne!

Och när han har drunknat

Och när han har drunknat

Och när han har drunknat i en flaska champagne!

Ja, då ska han firas

Ja, då ska han firas

Ja, då ska han firas med jättelång låt!

Ja må han leva!

Ja må han leva!

Переклад

Так, може він жити!

Так, може він жити!

Так, чи може він жити протягом ста років!

Звичайно, він буде жити!

Звичайно, він буде жити!

Звичайно, він буде жити в перебігу ста років!

І коли він жив

І коли він жив

І коли він жив протягом ста років!

Так, він повинен бути застрелений

Так, він повинен бути застрелений

Так, він повинен бути застрелений з тачкою попереду!

І коли його застрелять

І коли його застрелять

І коли його застрелять з тачкою попереду

Так, він повинен бути повішений

Так, він повинен бути повішений

Так, він повинен бути повішений з конем позаду!

І коли він буде повішений

І коли він буде повішений

І коли він буде повішений з конем позаду

Так, він повинен бути втоплений

Так, він повинен бути втоплений

Так, він повинен бути втоплений в пляшці шампанського!

І коли він потоне

І коли він потоне

І коли він потоне в пляшці шампанського!

Так, він повинен відсвяткувати

Так, він повинен відсвяткувати

Так, він повинен відсвяткувати з дуже довгою піснею!

Так, може він жити!

Так, може він жити!

Як вітають іменинників в Україні

В Україні традиційно виконують пісню "Многая літа". Її співають наприкінці свята. Пісня звучить не лише на Дні народження. Її також співають на весіллях, церковних подіях та інших урочистостях.

"Многая літа" має релігійне походження. Вона заснована на грецькому співі Εις πολλά έτη (Іс полла еті або Ісполать) і візантійській християнській поліхронії.

Музику до одного з варіантів твору написав український композитор Дмитро Бортнянський.