Поздравительная песня Happy Birthday to You хорошо известна во всем мире. Она стала общественным достоянием и считается самой известной англоязычной композицией. Ее выполняют для именинников во многих странах, в том числе в Украине. Однако, среди жителей Швеции Happy Birthday to You не столь популярна, потому что в стране чаще всего поют традиционную шведскую песню.