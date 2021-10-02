Когда шведы хотят поздравить кого-то с Днем рождения, то делают это с помощью поздравительной песни Ja, må han leva . Han – это местоимение, что соответственно изменяется на он , она или ты . Этой песней виновнику праздника желают жить долго, до ста лет. Хотя перевод композиции точно удивит многих.

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История шведской поздравительной песни

Музыкальное авторство композиции приписывают Карлу Михаэлю Бельману (Carl Michael Bellman). Автор слов – неизвестен.

До XIX века композиция Ja, må han leva была исключительно застольной. Потом песня стала приветственной.

Интересно, что мелодия Ja, må han leva полностью совпадает с нидерландской приветственной песней, а слова – с традиционной немецкой поздравительной композицией.

В Швеции принято петь для именинника песню Ja, må han leva / Фото Unsplash

Слова и перевод Ja, må han leva

Как правило, жители Швеции выполняют только первый куплет песни. Но предлагаем рассмотреть полный ее текст и перевод. Так можно лучше понять специфический юмор шведов.

Текст в оригинале

Ja, må han leva!

Ja, må han leva!

Ja, må han leva uti hundrade år!

Javisst ska han leva!

Javisst ska han leva!

Javisst ska han leva uti hundrade år!

Och när han har levat

Och när han har levat

Och när han har levat uti hundrade år!

Ja, då ska han skjutas

Ja, då ska han skjutas

Ja, då ska han skjutas på en skottkärra fram!

Och när han har skjutits

Och när han har skjutits

Och när han har skjutits på en skottkärra fram

Ja, då ska han hängas

Ja, då ska han hängas

Ja, då ska han hängas på en häst bakåfram!

Och när han har hängits

Och när han har hängits

Och när han har hängits på en häst bakåfram

Ja, då ska han dränkas

Ja, då ska han dränkas

Ja, då ska han dränkas i en flaska champagne!

Och när han har drunknat

Och när han har drunknat

Och när han har drunknat i en flaska champagne!

Ja, då ska han firas

Ja, då ska han firas

Ja, då ska han firas med jättelång låt!

Ja må han leva!

Ja må han leva!

Перевод

Да, он может жить

Да, он может жить

Да, он может жить в течение ста лет!

Конечно, он будет жить!

Конечно, он будет жить!

Конечно, он будет жить в течении ста лет!

И когда он жил

И когда он жил

И когда он жил в течение ста лет!

Да, он должен быть застрелен

Да, он должен быть застрелен

Да, он должен быть застрелен с тачкой впереди!

И когда его застрелят

И когда его застрелят

И когда его застрелят с тачкой впереди

Да, он должен быть повешен

Да, он должен быть повешен

Да, он должен быть повешен с лошадью позади!

И когда он будет повешен

И когда он будет повешен

И когда он будет повешен с лошадью позади

Да, он должен быть утоплен

Да, он должен быть утоплен

Да, он должен быть утоплен в бутылке шампанского!

И когда он утонет

И когда он утонет

И когда он утонет в бутылке шампанского!

Да, он должен отпраздновать

Да, он должен отпраздновать

Да, он должен отпраздновать с очень длинной песней!

Да, он может жить!

Да, он может жить!

Как поздравляют именинников в Украине

В Украине традиционно исполняют песню "Многая літа" . Ее поют в конце праздника. Песня звучит не только на Дне рождения. Ее также поют на свадьбах, церковных событиях и других торжествах.

"Многая літа" имеет религиозное происхождение. Она основана на греческом пении Εις πολλά έτη и византийской христианской полихронии.