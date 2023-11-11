О таких намерениях заявили как лоукостеры, так и "обычные" авиаперевозчики. Очевидно, что возобновление полетов будет возможно только после войны, но времени на возобновление полетов понадобится немного. Об этом рассказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский в интервью одному из украинских СМИ, сообщает 24 канал.

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Когда авиакомпании вернутся в Украину

Ряд крупных авиакомпаний готов вернуться с полетами на украинский рынок, в частности через крупнейший аэропорт страны "Борисполь". В связи с тем, что авиаперевозчики выражают заинтересованность в работе в Украине, времени на восстановление после победы уйдет не так много.

Дубревский добавил, что "Борисполь" полностью оборудован и готов быстро возобновить работу, обслуживание пассажиров и авиалайнеров после войны

Некоторые авиакомпании заявляют о своих намерениях возвратиться на украинский рынок авиаперевозок. Это свидетельствует о потенциальной готовности возобновить полеты в Украине и способствовать развитию авиационного сектора страны,

– сказал он.

Гендиректор аэропорта также отметил, что готовность перевозчиков вернуться не теоретическая, а фактическая. Поскольку многие авиакомпании уже открыто заявили о подобных сценариях.

Какие компании уже готовы летать в Украину

Публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:

Ryanair (Ирландия);

LOT (Польша);

Turkish Airlines (Турция);

Air Baltic (Латвия);

SkyUp (Украина);

Lufthansa (Германия).

Ryanair в украинском аэропорту "Борисполь" / Фото UnSplash

Когда разрешат авиаперелеты в Украине

Приблизительных дат возобновления авиасообщения в Украине пока нет. Да, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат четко заявил, что все украинские аэродромы "оперативны" и находятся в подчинении военных.

Игнат подчеркнул, что Украине нужно авиасообщение. В частности, выдвигается возможность совместного использования украинских аэродромов, как военных, так и гражданских. Однако этот вопрос станет актуальным только тогда, когда в Украине наступит мирная жизнь.