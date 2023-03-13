Деякі закордонні паспорти українців можуть бути недійсними: як перевірити

Частину закордонних паспортів або ID-карток українців будуть визнавати недійсними через помилку в транслітерації. Це пов'язано з оновленням системи оформлення біометричних паспортних документів, яке відбулося у лютому.

Так, у Державній міграційній службі радять перевірити написання латиницею прізвища та імені у документах. Якщо транслітерація не співпадає, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи "Паспортного сервісу".

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Закордонний паспорт може виявитися недійсним

Цього лютого в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відтак, частина закордонних паспортів чи ID-карток можуть бути недійсними через помилку в транслітерації.

При цьому дійсним буде вважатися той документ, який оформили останнім. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.