Так, в Государственной миграционной службе советуют проверить написание латиницей фамилии и имени в документах. Если транслитерация не совпадает, следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа или "Паспортного сервиса".

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Загранпаспорт может оказаться недействительным

В феврале в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Следовательно, часть загранпаспортов или ID-карт могут быть недействительными из-за ошибки в транслитерации.

При этом действительным будет считаться тот документ, который был оформлен последним. То есть если человек оформил сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Важно! Вы можете произвести проверку по базе недействительных документов по ссылке.