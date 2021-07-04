Краще не зволікати та одразу звернутися до спеціальних служб. Адже завжди є ризики того, що паспорт можуть знайти й використати зловмисники. Та й відсутність такого важливого документа може створити емігранту чимало проблем.

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Самостійні пошуки паспорта в Польщі

Насамперед потрібно згадати останні події, пов'язані з цим документом. Наприклад, де перебувала з паспортом людина востаннє, де і кому його показувала. Є шанси, що документ міг бути залишений на касі у банку або ж випав зі сумки при перегляді її вмісту.

Зважаючи на різні ситуації, варто розмістити оголошення в Інтернеті. Для цього у соцмережах існують спеціальні спільноти, де комунікують іноземці в різних польських містах (Варшаві, Кракові, Вроцлаві тощо).

Якщо іноземець перебував у якихось державних установах або закладах харчування, тоді потрібно туди зателефонувати або написати електронного листа.

Самостійні пошуки не гарантують позитивного результату. Проте, не варто нехтувати цим способом, адже завжди є шанс, що паспорт вже хтось знайшов.

Куди звертатися при втраті паспорта у Польщі

Паралельно зі самостійними пошуками потрібно звернутися до відповідних офіційних установ з повідомленням про втрату або викрадення закордонного паспорта.

Слід сходити до найближчого українського консульства або іншого дипломатичного представництва на території Польщі. Там доведеться пред'явити свій внутрішній паспорт (за його наявності) або заповнити заяву для встановлення і підтвердження особи.

Після цього дані будуть перевірятися та згодом підтверджуватися консульством. Якщо є копії паспортів, то їх варто надати. Це пришвидшить процес підтвердження особи. Далі українське представництво в Польщі передає лист зі зверненням до поліції з проханням видати довідку про факт втрати паспорта.

Разом з тим можна звернутися до поліції. Часто це пришвидшує процес, особливо в тих випадках, коли консульство знаходиться в іншому місті. Крім того, місцева поліція, можливо, знайде паспорт і не потрібно буде виробляти інший.

З отриманою довідкою про факт втрати документу емігранту треба звернутися у Консульський відділ посольства або в генеральне консульство та оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Вже вдома емігрант зможе отримати новий закордонний паспорт за стандартною процедурою.

Окрім довідки з поліції, потрібно підготувати:

2 фотографії формату паспортного формату;

документ, який підтверджуватиме особу (внутрішній паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження);

квитанцію про сплату консульського збору (113 злотих).

У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, дипломатичне представництво надсилає запит до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації заявника в Україні з метою ідентифікації особи за фотокарткою. Така перевірка обійдеться заявнику у 30 доларів США (125 злотих).

При подачі всіх вищеперелічених документів тимчасове посвідчення для повернення в Україну, як правило, видається у день подачі заяви.

Вироблення закордонного паспорта в Польщі

Для отримання закордонного паспорта на території Польщі, громадянам України необхідно звернутися із відповідною заявою у консульську установу. За оформлення нового документу стягується консульський збір та плата за обробку даних.

Тарифи консульського збору часто змінюються, оскільки законодавство передбачає прив'язку їхніх ставок до курсу долара США. Тому актуальні ставки краще уточнювати на сайті українського посольства в Польщі.

Кошти за послуги потрібно перерахувати на банківський рахунок консульської установи. Реквізити для оплати консульського збору надає працівник консульства після перевірки документів. Підтвердження оплати необхідно додати до пакета документів.

Процедура розгляду справи та вироблення паспорту в Польщі в середньому триває до трьох місяців.