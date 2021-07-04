Лучше не тянуть и сразу обратиться к специальным службам. Ведь всегда есть риски того, что паспорт могут найти и использовать злоумышленники. И отсутствие такого важного документа может создать эмигранту немало проблем.

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Самостоятельные поиски паспорта в Польше

Прежде всего нужно вспомнить последние события, связанные с этим документом. Например, где находился с паспортом человек в последний раз, где и кому его показывал. Есть шансы, что документ мог быть оставлен на кассе в банке или выпал из сумки при просмотре ее содержимого.

У читывая различные ситуации, стоит разместить объявление в Интернете. Для этого в соцсетях существуют специальные сообщества, где общаются иностранцы в разных польских городах (Варшаве, Кракове, Вроцлаве и т.д.).

Если иностранец находился в каких-то государственных учреждениях или заведениях питания, тогда нужно туда позвонить или написать электронное письмо.

Самостоятельные поиски не гарантируют положительного результата. Однако, не стоит пренебрегать этим способом, ведь всегда есть шанс, что паспорт уже кто-то нашел.

Куда обращаться при потере паспорта в Польше

Параллельно с самостоятельными поисками нужно обратиться в соответствующие официальные учреждения с уведомлением о потере или похищении паспорта.

Следует сходить в ближайшее украинское консульство или к иному дипломатическому представительству на территории Польши. Там придется предъявить свой внутренний паспорт (при его наличии) или заполнить заявление для установления и подтверждения личности.

После этого данные будут проверяться и впоследствии подтверждаться консульством. Если есть копии паспортов, то их следует предоставить. Это ускорит процесс подтверждения личности. Далее украинское представительство в Польше передает письмо с обращением в полицию с просьбой выдать справку о факте потери паспорта.

Вместе с тем можно обратиться в полицию. Часто это ускоряет процесс, особенно в тех случаях, когда консульство находится в другом городе. Кроме того, местная полиция, возможно, найдет паспорт и не нужно будет делать другой.

С полученной справкой о факте потери документа эмигранту надо обратиться в консульский отдел посольства или в генеральное консульство и оформить удостоверение личности на возвращение в Украину. Уже дома эмигрант сможет получить новый загранпаспорт по стандартной процедуре.

Кроме справки из полиции, нужно подготовить:

2 фотографии формата паспортного формата;

документ, подтверждающий личность (внутренний паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении);

квитанцию ​​об уплате консульского сбора (113 злотых).

В случае отсутствия у заявителя документов, удостоверяющих его личность и подтверждающих гражданство Украины, дипломатическое представительство направляет запрос в органы внутренних дел по месту регистрации заявителя в Украине с целью идентификации личности по фотографии. Такая проверка обойдется заявителю в 30 долларов США (125 злотых).

При подаче всех вышеперечисленных документов временное удостоверение для возвращения в Украину, как правило, выдается в день подачи заявления.

Выработка загранпаспорта в Польше

Для получения загранпаспорта на территории Польши, гражданам Украины необходимо обратиться с соответствующим заявлением в консульское учреждение. За оформление нового документа взимается консульский сбор и плата за обработку данных.

Тарифы консульского сбора часто меняются, поскольку законодательство предусматривает привязку их ставок к курсу доллара США. Поэтому актуальные ставки лучше уточнять на сайте украинского посольства в Польше.

Средства за услуги нужно перечислить на банковский счет консульского учреждения. Реквизиты для оплаты консульского сбора предоставляет работник консульства после проверки документов. Подтверждение оплаты необходимо добавить к пакету документов.