Куди звертатися в екстрених ситуаціях, якщо ви перебуваєте в Польщі: номери телефонів

Джерело:tvojarabota.pl
Ніхто не застрахований від надзвичайних ситуацій. Радимо внести у свою телефонну книгу важливі номери, куди можна звернутися, якщо вас спіткали неприємності на території Польщі.
У Польщі є універсальний номер служби порятунку 112. Телефонувати за цим номером ви можете у будь-якому випадку, що б з вами не трапилося. Навіть якщо номер людини заблокований або у неї відсутні кошти на рахунку, вона все одно зможе звернутися за номером 112.
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Щоб швидше отримати допомогу, можна також звертатися за телефонами конкретних служб. Ми зібрали телефонний довідник головних із них.
112 – це загальний екстрений номер у Польщі / Фото Unsplash