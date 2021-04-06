Куда обращаться в экстренных ситуациях, если вы находитесь в Польше: номера телефонов
Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Советуем внести в свою телефонную книгу важные номера, куда можно обратиться, если вас постигли неприятности на территории Польши.
Источник:tvojarabota.pl
В Польше есть универсальный номер службы спасения 112. Звонить по этому номеру вы можете в любом случае, что бы с вами ни случилось. Даже если номер человека заблокирован или у него отсутствуют средства на счете, он все равно сможет обратиться по номеру 112.
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Номера главных служб
Чтобы быстрее получить помощь, можно обращаться по телефонам конкретных служб. Мы собрали телефонный справочник главных из них.
112 – это общий экстренный номер в Польше / Фото Unsplash
- 984 – Служба спасения на воде (Pogotowie Rzeczne)
- 985 – Служба спасения в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)
- 986 – Муниципальная полиция (Straż Miejska)
- 987 – Воеводское антикризисное управление (woj. Zarządzanie kryzysowe)
- 989 – Национальный фонд здоровья (Narodowy Fundusz Zdrowia)
- 991 – Энергетическая чрезвычайная служба (Pogotowie Energetyczne)
- 992 – Газовая аварийная служба (Pogotowie Gazowe)
- 993 – Аварийная служба теплоснабжения (Pogotowie Ciepłownicze)
- 994 – Аварийная служба водоснабжения (Pogotowie Wodociągowe)
- 997 – Полиция Польши (Policja)
- 998 – Пожарная служба (Straż Pożarna)
- 999 – Скорая помощь (Pogotowie Ratunkowe)
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