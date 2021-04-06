Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Советуем внести в свою телефонную книгу важные номера, куда можно обратиться, если вас постигли неприятности на территории Польши.

В Польше есть универсальный номер службы спасения 112 . Звонить по этому номеру вы можете в любом случае, что бы с вами ни случилось. Даже если номер человека заблокирован или у него отсутствуют средства на счете, он все равно сможет обратиться по номеру 112 .

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Номера главных служб

Чтобы быстрее получить помощь, можно обращаться по телефонам конкретных служб. Мы собрали телефонный справочник главных из них.

112 – это общий экстренный номер в Польше / Фото Unsplash

984 – Служба спасения на воде (Pogotowie Rzeczne)

– 985 – Служба спасения в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)

– 986 – Муниципальная полиция (Straż Miejska)

– 987 – Воеводское антикризисное управление (woj. Zarządzanie kryzysowe)

– 989 – Национальный фонд здоровья (Narodowy Fundusz Zdrowia)

– 991 – Энергетическая чрезвычайная служба (Pogotowie Energetyczne)

– 992 – Газовая аварийная служба (Pogotowie Gazowe)

– 993 – Аварийная служба теплоснабжения (Pogotowie Ciepłownicze)

– 994 – Аварийная служба водоснабжения (Pogotowie Wodociągowe)

– 997 – Полиция Польши (Policja)

– 998 – Пожарная служба (Straż Pożarna)

– 999 – Скорая помощь (Pogotowie Ratunkowe)