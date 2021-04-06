Ніхто не застрахований від надзвичайних ситуацій. Радимо внести у свою телефонну книгу важливі номери, куди можна звернутися, якщо вас спіткали неприємності на території Польщі.

У Польщі є універсальний номер служби порятунку 112. Телефонувати за цим номером ви можете у будь-якому випадку, що б з вами не трапилося. Навіть якщо номер людини заблокований або у неї відсутні кошти на рахунку, вона все одно зможе звернутися за номером 112.

Вас також може зацікавити Українців в Польщі запрошують на роботу в медичній сфері: куди звертатися

Номери головних служб

Щоб швидше отримати допомогу, можна також звертатися за телефонами конкретних служб. Ми зібрали телефонний довідник головних із них.

112 – це загальний екстрений номер у Польщі / Фото Unsplash

984 – Служба порятунку на воді (Pogotowie Rzeczne)

– Служба порятунку на воді (Pogotowie Rzeczne) 985 – Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)

– Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie) 986 – Муніципальна поліція (Straż Miejska)

– Муніципальна поліція (Straż Miejska) 987 – Воєводське антикризове управління (woj. Zarządzanie kryzysowe)

– Воєводське антикризове управління (woj. Zarządzanie kryzysowe) 989 – Національний фонд здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia)

– Національний фонд здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia) 991 – Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne)

– Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne) 992 – Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe)

– Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe) 993 – Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze)

– Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze) 994 – Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe)

– Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe) 997 – Поліція Польщі (Policja)

– Поліція Польщі (Policja) 998 – Пожежна служба (Straż Pożarna)

– Пожежна служба (Straż Pożarna) 999 – Швидка допомога (Pogotowie Ratunkowe)

984 – це номер для виклику Служби порятунку на воді / Фото Unsplash