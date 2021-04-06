Куди звертатися в екстрених ситуаціях, якщо ви перебуваєте в Польщі: номери телефонів
Ніхто не застрахований від надзвичайних ситуацій. Радимо внести у свою телефонну книгу важливі номери, куди можна звернутися, якщо вас спіткали неприємності на території Польщі.
Джерело:tvojarabota.pl
У Польщі є універсальний номер служби порятунку 112. Телефонувати за цим номером ви можете у будь-якому випадку, що б з вами не трапилося. Навіть якщо номер людини заблокований або у неї відсутні кошти на рахунку, вона все одно зможе звернутися за номером 112.
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Номери головних служб
Щоб швидше отримати допомогу, можна також звертатися за телефонами конкретних служб. Ми зібрали телефонний довідник головних із них.
112 – це загальний екстрений номер у Польщі / Фото Unsplash
- 984 – Служба порятунку на воді (Pogotowie Rzeczne)
- 985 – Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)
- 986 – Муніципальна поліція (Straż Miejska)
- 987 – Воєводське антикризове управління (woj. Zarządzanie kryzysowe)
- 989 – Національний фонд здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia)
- 991 – Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne)
- 992 – Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe)
- 993 – Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze)
- 994 – Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe)
- 997 – Поліція Польщі (Policja)
- 998 – Пожежна служба (Straż Pożarna)
- 999 – Швидка допомога (Pogotowie Ratunkowe)
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