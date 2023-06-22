Штрафи в Італії: неочевидні заборони, за які туристи можуть заплатити тисячі євро

Італія – одна з найпопулярніших локацій для літньої відпустки: сюди з'їжджаються мандрівники з усього світу. Туристів попереджають не порушувати правила відпочинку в країні, інакше їм загрожують чималі штрафи.

Батьківщина піци, римської архітектури та чудових пляжів – Італія – є одним із провідних туристичних напрямків світу. Популярна країна намагається контролювати туристів під час гарячого сезону відпусток. Але деякі правила не є очевидними. На які цікаві закони потрібно звернути увагу – читайте в матеріалі.

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Несподівані заборони

Головне правило, про яке туристи, мабуть, здогадуються – не кидати сміття на вулиці. Тут все зрозуміло. Але не кожен знає, що в Італії, наприклад, не можна їсти та пити поблизу історичних пам'яток і церков.

Туристам суворо заборонено сидіти на Іспанських сходах у Римі. Так хочуть захистити пам'ятку від пошкоджень. На порушників чекає штраф у 250 євро, а в разі непокори поліцейським – він зросте до 400 євро.

Не дозволено також купатися в фонтанах Італії. Особливо за цим стежать у Римі та Флоренції. Закон забороняє навіть опускати ноги у фонтан, купати там собак та інших тварин, стояти на виступах. Інакше можна сплатити штраф – 450 євро. Також біля італійських фонтанів заборонено їсти: минулого року американського туриста оштрафували за морозиво.

Туристи оточили фонтан Треві в Римі / Фото Pixabay

У Венеції заборонено купатися в міських каналах. Вода в них не просто брудна, але й дуже небезпечна. Штраф за таке порушення – 500 євро. А на 400 євро у Венеції можуть покарати всіх, хто не потрапляє у смітник і псує пам'ятки написами.

Бережуть природу

На пляжах Сардинії дуже піклуються про збереження природної екосистеми. Тому тут з 2017 року суворо заборонено вивозити пісок, мушлі та гальку. За спробу провезти їх через кордон можна отримати штраф до 3 000 євро. Туристів ретельно перевіряють в аеропорту. Нещодавно відвідувачам заборонили бувати на мальовничому італійському "‎Рожевому пляжі", адже кожен хотів тихенько забрати трішки унікального піску з собою.

На італійському острові Капрі туристів можуть оштрафувати на суму до 500 євро за те, що вони привезуть сюди одноразовий пластик: пакети, прибори, тарілки, стаканчики чи соломинки.

Пристань острова Капрі / Фото Unsplash

Штраф у 60 000 євро

Але найбільше вражає штраф від 10 000 до 60 000 євро для вандалів, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам. Стягнені суми будуть використані для ремонту та прибирання пошкоджених об'єктів.

На таке рішення влади вплинули часті випадки вандалізму: це стосується і недобросовісних туристів, і учасників акцій протесту. Зараз почастішали перформанси з використанням фарби. Один з останніх прикладів – акція екоактивістів, які пофарбували в чорне воду в фонтані Треві.