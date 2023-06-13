У туристичних містах Хорватії запровадили суворі правила для некультурних гостей країни. За порушення можна отримати штраф аж до 4 000 євро. За що саме можна дорого поплатитися в Хорватії – читайте далі.
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Заборони для туристів
На вулицях людних міст Хорватії встановлюють спеціальні таблички з новими туристичними правилами. На них попередження про штрафи за непристойну поведінку: бійки, словесні образи та вживання алкоголю в заборонених місцях (наприклад, біля шкіл). Також під забороною прогулянки містом з голим торсом.
Туристів можуть оштрафувати в Хорватії, якщо вони:
- Гуляють містом без сорочки або в купальнику;
- Носять одяг, який пропагує вживання наркотиків;
- Сплять у громадських місцях;
- Вилазять на пам'ятники;
- Справляють природні потреби в громадських місцях;
- Вживають алкоголь у заборонених місцях.
Дубровник проти засилля туристів
На кожного місцевого жителя Дубровника припадає аж 36 туристів. Місто потрапило до списку найбільш переповнених напрямків у світі. Тому Дубровник впроваджує свої методи боротьби з натовпами туристів.
Дубровник став надзвичайно популярним через зйомки "Гри престолів" / Фото Unsplash
Тут заборонили використовувати валізи на коліщатках у Старому місті через надмірний шум. Мер міста наголосив, що туристи мусять в такому разі залишати свій багаж в аеропорту і домовлятися про його доставку прямо до дверей готелю.