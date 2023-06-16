"‎Рожевий пляж"‎ розташований на острові Буделлі, це біля узбережжя Сардинії. Spiaggia Rosa вважається одним із найбільш привабливих місць регіону завдяки незвичайному рожевому піску. Саме через його оригінальний колір тут збираються натовпи туристів, які руйнують екосистему унікального пляжу.

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Рожевий пляж

Пісок на Spiaggia Rosa має рожевий відтінок через мікроорганізм Pink Miniacina. Він живе на корінні морської трави, але коли його вимиває на берег, змішується з дрібним піском пляжу і надає йому рожевих барв.

Цей оригінальний пляж вперше опинився під великою загрозою в 1980 році. Відвідувачі масово крали і вивозили рожевий пісок. Це вплинуло на втрату кольору. Тепер Spiaggia Rosa знову під загрозою, але через туристів, які масово стікаються на пляж, щоб зробити ефектні фото. Натовпи впливають на природну екосистему острова і провокують ерозію. Тому влада вводить систему заборон та штрафів.

Туристів на Spiaggia Rosa не пускають / Фото з інстаграму Vistanesardegna

Вхід заборонено

Наразі помилуватися "‎Рожевим пляжем" можна тільки з моря. Для цього потрібно долучитися до спеціальної екскурсії на човні. Заходити на його територію суворо заборонено, але все одно знаходяться ті, хто намагається це зробити. На таких порушників чатує влада і правоохоронці, щоб "‎нагородити" їх штрафом до 500 євро.

Пляж знову в небезпеці, оскільки люди прибувають на човнах, прокрадаються на пляж, а потім публікують фотографії. Це дозволяє нам оштрафувати їх на суму до 500 євро,

– розповів директор національного парку архіпелагу Маддалена Фабріціо Фоннесу.

Постійно мешкати на острові Буделлі дозволено тільки одній людині – наглядачу "‎Рожевого пляжу".

Торгівля піском, мушлями та галькою із Сардинії стала незаконною в 2017 році. Туристів ретельно перевіряють за допомогою сканерів у аеропорту. За спробу вивезти з країни крадений пісок чи мушлі можна отримати штраф до 3000 євро.

Сардинія обмежує доступ до пляжів

Нагадаємо, італійці вирішили обмежити доступ до пляжів Сардинії на літній сезон. Тепер потрібно бронювати місце заздалегідь, щоб відпочити у деяких зонах морського узбережжя. Так намагаються зберегти природне середовище Сардинії.

Нові обмеження стосуватимуться чотирьох найпопулярніших пляжів: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Goloritze, Cala Mariolu. Перші два зможуть приймати до 300 осіб на день, третій – до 250, останній – до 700.

Щоб гарантовано потрапити на обраний пляж, потрібно бронювати місце. Для цього варто скористатись спеціальним додатком "‎Серце Садинії" (Cuore di Sardegna). Резервувати місце потрібно за 72 години до прибуття.