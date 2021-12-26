За садок і няню платитиме держава: у Польщі буде діяти ще одна програма допомоги для дітей

Уряд Польщі веде активну політику підтримки сімей. Відтак, батьки можуть сподіватися на ще одну фінансову підтримку від держави. Цього разу допомога стосується оплати дитячих садків, ясел та послуг доглядальниць.

Заяву на допомогу можна буде подати до ZUS (Управління соціального страхування) з 1 квітня 2022 року. Співфінансування становитиме максимум 400 злотих на місяць для однієї дитини, але не більше фактичної плати, яку батьки вносять за певний місяць.

Цікаво Легко не буде, нас тут ніхто не чекає, – українка розповіла, як знайти роботу в Польщі

Детальніше про державну програму

Отже, з квітня наступного року батьки в Польщі зможуть подати відповідний запит, завдяки якому послуги дитсадків, інших дошкільних закладів або нянь буде оплачувати повністю або частково держава. При цьому установи соціального страхування перевірятимуть, щоб кошти були використані за призначенням, а не просто йшли до кишень батьків.

Важливо, що право на отримання такої допомоги будуть мати усі сім'ї не залежно від їхніх доходів.

Проте, є нюанс: якщо сім'я отримує гроші в рамках "Батьківського капіталу на догляд за дитиною" (батькам видають додаткові 500 злотих щомісяця на кожну другу і наступну дитину), то у такому випадку держава вже не платитиме за садок чи доглядальницю.