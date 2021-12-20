Насамперед на вартість послуг садків вплине ріст мінімалки. Друга причина зміни цін – запровадження Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Батьківського капіталу на догляд за дитиною").

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Чому оплата за дитсадки у Польщі стане вищою

У багатьох польських містах і гмінах оплата за перебування дітей у садочках безпосередньо залежить від рівня мінімальної зарплати. Оскільки з 1 січня 2022 року мінімалка в Польщі зросте, то й вартість дошкільного закладу, відповідно, стане вищою.

Так, в Ополе оплата за дитячий садок становить 21,3% мінімалки. Отже, зараз це 596,40 злотого, а з 2022 року вартість послуг сягне 641,13 злотого.

Водночас в Лодзі послуги дитсадків визначені на рівні 15% мінімальної зарплати у країні. Тож зараз оплата становить 420 злотих, а після 1 січня буде дорівнювати 451,5 злотих.

А у Щецині та Любліні дошкільні заклади встановили межу на рівні 10% від мінімалки. Відтак, вартість послуг у наступному році зросте зі 280 злотих до 301 злотого.

Крім того, з квітня 2022 року влада запровадила ще одну програму для сімей – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Згідно з нею, батьки в Польщі зможуть отримувати додаткові 500 злотих кожного місяця на кожну другу і наступну дитину. Це також вплине на рішення місцевих самоврядувань. Наприклад, Краків вже заявив про намір збільшити оплату за відвідування дитячих садків.

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