Заявление на помощь от государства можно будет подать в ZUS (Управление социального страхования) с 1 апреля 2022 года . Софинансирование составит максимум 400 злотых в месяц для одного ребенка, но не больше фактической платы, которую родители вносят за определенный месяц.

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Подробнее о государственной программе

Следовательно, с апреля следующего года родители в Польше смогут подать соответствующий запрос, благодаря которому услуги детсадов, других дошкольных учреждений или нянь будут оплачиваться полностью или частично государством. При этом учреждения социального страхования будут проверять, чтобы средства были использованы по назначению, а не просто шли в карманы родителей.

Важно, что право на получение такой финансовой помощи будет у всех семей независимо от их доходов .

Однако есть нюанс: если семья получает деньги в рамках "Родительского капитала по уходу за ребенком" (родителям выдают дополнительные 500 злотых ежемесячно на каждого второго и следующего ребенка), то в таком случае государство уже не будет платить за сад или няню.