Про це свідчать дані Асоціації імпортерів автомобілів. До того ж середній вік авто в Чехії має тенденцію до збільшення. Так, за останній рік показник з 15,2 року збільшився до 15,6 року. Водночас побільшало і легкових автомобілів у власності чехів: спостерігається приріст на 163 251 машину.

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Чому жителі Чехії купують старі авто

За даними Асоціації європейських виробників ACEA, середній вік автомобілів у ЄС становить 11,8 року (за підсумками 2021 року). Щодо Чехії, то у цій країні за останні десять років середній вік автівок збільшився на три роки.

На ситуацію насамперед впливає активне привезення вживаних авто та спад попиту на нові транспортні засоби. Імпорт уживаних автомобілів в Чехії останнім часом збільшився на 23% – до 185 663 одиниць, що є максимальним показником за останні тринадцять років.

Не легковими авто єдиними

Проте, найстарішою категорією транспортних засобів наразі у країні залишаються мотоцикли. Їх середній вік становить 34 роки. Цікаво, що цей вид транспорту доволі популярний: у Чехії налічується близько 1,25 мільйона мотоциклів.

Також суттєвий термін експлуатації спостерігається серед сільськогосподарських транспортних засобів. Середній вік трактора у Чехії становить 32,7 року.

Зверніть увагу на те, ціни на автомобільне паливо у Чехії почали збільшуватися. За словами експертів, найближчими тижнями слід очікувати ще відчутніших стрибків вартості.

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