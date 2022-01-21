Зараз середня вартість найбільш продаваного у країні бензину Natural 95 становить 36,02 крони за літр. Отже, відбулося подорожчання на 4 гелери (чеські монети). А літру дизельного палива тепер можна придбати в середньому за 34,98 крони. Це на 6 гелер дорожче, ніж було минулого тижня.

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Що прогнозують аналітики

Аналітик Борис Томчак причиною раптового подорожчання автомобільного палива називає стрімке зростання ціни на нафту марки Brent – до 88 доларів або 1 890 крон за барель.

Ціни на пальне мають збільшитися на 20 – 30 гелерів вже наступного тижня. Різке зростання цін продовжиться на межі січня та лютого. У середині лютого ціни на пальне можуть бути на 1,5 крони вищими, ніж сьогодні,

– прогнозує Борис Томчак.

Водночас економіст Лукаш Кованда припускає, що вартість бензину може збільшитися до 40 крон за літр до кінця березня поточного року. На його думку, вплив високих цін на нафту на ціни на пальне в Чехії дещо нівелюється сильним курсом крони до долара. Але влив цієї причини все одно є лише частковим, тож прогнози не надто оптимістичні.

Зауважуємо, що курс чеської крони до гривні становить 1,32 за даними НБУ.

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