"Їхній журек – абсолютний хіт": який ресторан посів перше місце у світовому рейтингу Tripadvisor

Travelers Choice від TripAdvisor представив новий рейтинг найкращих ресторанів світу. Цьогоріч неочікувано для всіх в лідери вибився заклад Варшави.

У розділі "hidden gems" опинився варшавський ресторан "Future & Wine". Причому він посів перше місце. Хто ще потрапив до десятки найкращих – далі у матеріалі!

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Варшавський ресторан потрапив у топ найкращих закладів

"Hidden gems" – це особливі ресторани, про які, ймовірно, ви ще не чули, але вони вражають смачною їжею, оригінальним дизайном та різноманітним меню. Вони отримали оцінку 5.0 у рейтингу за критеріями вишуканого смаку, стильного сервісу та цікавого інтер'єру.

Так, варшавський заклад "Future & Wine" посів перше місце в рейтингу 25 ресторанів Tripadvisor, які варто відкрити для себе.

Цей ресторан отримав майже 1 000 позитивних відгуків на сайті Tripadvisor, ось деякі з них: "Одні з найкращих страв, які я їв за довгий час, як польські, так і італійські, а також чудові вина", "Їхній журек – абсолютний хіт".

Перемогу отримав заклад "Future & Wine" / Фото з інстаграму @restauracja_future

Впізнавана особливість закладу – традиційні польські страви в сучасному виконанні. Серед основних позицій – журек, свинячі відбивні та стейк із яловичини. У меню також є страви в середземноморському стилі, як-от чорна паста з морепродуктами, стейки з лосося і тунця, курча по-провансальськи або равіолі з боровиками.

Ще гості можуть замовити дегустаційне меню, натхненне чотирма порами року.

Ось 10 найкращих ресторанів світу 2023 року:

Restauracja Future & Wine (Варшава, Польща), Omakase Experience (Брага, Португалія), Kinara by Vikas Khanna (Дубай, ОАЕ), Rucula Cusco (Куско, Перу), ​​Göreme Han Restaurant (Гереме, Туреччина), Victory Cafe (Афіни, Греція), Happy Monkey (Вілья-де-Лейва, Колумбія), ​​​Hanoi Food Culture (Ханой, В'єтнам), Thìa Gỗ Restaurant Da Nang (Міан, В'єтнам), Hierro Parrilla San Telmo (Буенос-Айрес, Аргентина).

Ресторан Kinara by Vikas Khanna посів 3 місце / Фото з інстаграму @kinaradxb

Нагадаємо, раніше провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки серед туристів. Хто потрапив у десятку – читайте за посиланням.