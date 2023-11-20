В разделе "hidden gems" оказался варшавский ресторан "Future & Wine". Причем он занял первое место. Кто еще попал в десятку лучших – дальше в материале!

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Варшавский ресторан попал в топ лучших заведений

"Hidden gems" – это особые рестораны, о которых, вероятно, вы еще не слышали, но они поражают вкусной едой, оригинальным дизайном и разнообразным меню. Они получили оценку 5.0 в рейтинге по критериям изысканного вкуса, стильного сервиса и интересного интерьера.

Да, варшавское заведение "Future & Wine" занял первое место в рейтинге 25 ресторанов Tripadvisor, которые стоит открыть для себя.

Этот ресторан получил почти 1 000 положительных отзывов на сайте Tripadvisor, вот некоторые из них: "Одни из лучших блюд, которые я ел за долгое время, как польские, так и итальянские, а также отличные вина", "Их журек – абсолютный хит".

Победу одержало заведение "Future & Wine" / Фото с инстаграмм @restauracja_future

Узнаваемая особенность заведения – традиционные польские блюда в современном исполнении. Среди основных позиций – журек, свиные отбивные и стейк из говядины. В меню также есть блюда в средиземноморском стиле, например черная паста с морепродуктами, стейки из лосося и тунца, цыпленок по-провансальски или равиоли с боровиками.

Еще гости могут заказать дегустационное меню, вдохновленное четырьмя временами года.

Вот 10 лучших ресторанов мира 2023:

  1. Restauracja Future & Wine (Варшава, Польша),
  2. Omakase Experience (Брага, Португалия),
  3. Kinara by Vikas Khanna (Дубай, ОАЭ),
  4. Rucula Cusco (Куско, Перу),
  5. Göreme Han Restaurant (Гереме, Турция),
  6. Victory Cafe (Афины, Греция),
  7. Happy Monkey (Вилья-де-Лейва, Колумбия),
  8. Hanoi Food Culture (Ханой, Вьетнам),
  9. Thìa Gỗ Restaurant Da Nang (Миан, Вьетнам),
  10. Hierro Parrilla San Telmo (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Ресторан Kinara by Vikas Khan занял 3 место.

Ресторан "Kinara by Vikas Khanna" занял 3 место / Фото с инстаграмм @kinaradxb

Напомним, ранее ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards", определяющей наиболее желаемые направления среди туристов. Кто попал в десятку – читайте по ссылке.