У розділі "hidden gems" опинився варшавський ресторан "Future & Wine". Причому він посів перше місце. Хто ще потрапив до десятки найкращих – далі у матеріалі!
Читайте також Італія заборонила штучне м'ясо: хочуть зберегти кулінарні традиції
Варшавський ресторан потрапив у топ найкращих закладів
"Hidden gems" – це особливі ресторани, про які, ймовірно, ви ще не чули, але вони вражають смачною їжею, оригінальним дизайном та різноманітним меню. Вони отримали оцінку 5.0 у рейтингу за критеріями вишуканого смаку, стильного сервісу та цікавого інтер'єру.
Так, варшавський заклад "Future & Wine" посів перше місце в рейтингу 25 ресторанів Tripadvisor, які варто відкрити для себе.
Цей ресторан отримав майже 1 000 позитивних відгуків на сайті Tripadvisor, ось деякі з них: "Одні з найкращих страв, які я їв за довгий час, як польські, так і італійські, а також чудові вина", "Їхній журек – абсолютний хіт".
Перемогу отримав заклад "Future & Wine" / Фото з інстаграму @restauracja_future
Впізнавана особливість закладу – традиційні польські страви в сучасному виконанні. Серед основних позицій – журек, свинячі відбивні та стейк із яловичини. У меню також є страви в середземноморському стилі, як-от чорна паста з морепродуктами, стейки з лосося і тунця, курча по-провансальськи або равіолі з боровиками.
Ще гості можуть замовити дегустаційне меню, натхненне чотирма порами року.
Ось 10 найкращих ресторанів світу 2023 року:
- Restauracja Future & Wine (Варшава, Польща),
- Omakase Experience (Брага, Португалія),
- Kinara by Vikas Khanna (Дубай, ОАЕ),
- Rucula Cusco (Куско, Перу),
- Göreme Han Restaurant (Гереме, Туреччина),
- Victory Cafe (Афіни, Греція),
- Happy Monkey (Вілья-де-Лейва, Колумбія),
- Hanoi Food Culture (Ханой, В'єтнам),
- Thìa Gỗ Restaurant Da Nang (Міан, В'єтнам),
- Hierro Parrilla San Telmo (Буенос-Айрес, Аргентина).
Ресторан Kinara by Vikas Khanna посів 3 місце / Фото з інстаграму @kinaradxb
Нагадаємо, раніше провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки серед туристів. Хто потрапив у десятку – читайте за посиланням.