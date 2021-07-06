Відносно невеликий імпорт, обмежене виробництво нових автомобілів та подовжений (іноді до 10 місяців) термін доставляння також сприяють збільшенню цін на вживані автомобілі. Такі висновки зробив AURES Holdings, оператор мережі автоцентрів AAA AUTO, який проаналізував розвиток цін на ринку вживаних (п'ятирічних) автомобілів.

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Наскільки виросли ціни

Найвищий відсотковий ріст зафіксований у моделі Skoda Rapid, середня ціна якої в Чехії зросла на 9% за останні пів року.

Volkswagen Golf, який зараз найчастіше продається за 50 945 злотих, на початку року коштував 47 588 злотих. Отже, спостерігається приріст ціни у розмірі 6,7%.

Ціна Opel Astra у Польщі з січня зросла на 6,5%. Зараз за нього, як правило, хочуть 41 550 злотих.

Курс польського злотого на сьогодні становить 7,18 за даними НБУ.

Загалом зростання цін у Польщі коливається від 4% до 7% залежно від моделі.

Найменше ціни на машини зросли у Словаччині – максимум на 5%. Виняток становить Volkswagen Golf, який подорожчав майже на 11%.

Пандемія теж повпливала

Зростання цін на вживані автомобілі також є наслідком обмеження руху на кордонах із західноєвропейськими країнами.

Так, до пандемії в Чехію щомісяця в'їжджало 14,5 тисяч вживаних автомобілів, а у 2020 році – лише 12,5 тисяч.

У Польщу в 2020 році потрапило на 16% менше транспортних засобів, ніж роком раніше. Останні дані (з травня 2021 року) показують, що з січня до кінця травня до річки Вісла було доставлено близько 391 тисячі вживаних автомобілів, що на 28% більше, ніж за відповідний період 2020 року, але все ще на 7% менше, ніж у 2019 році.

Попри те, що кількість перевезених вживаних авто зараз починає потрохи збільшуватися у порівнянні з минулим роком, ціни, за попередніми прогнозами, все одно зростуть.