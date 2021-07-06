Относительно небольшой импорт, ограниченное производство новых автомобилей и удлиненный (иногда до 10 месяцев) срок доставки также способствуют увеличению цен на подержанные автомобили. Такие выводы сделал AURES Holdings, оператор сети автоцентров AAA AUTO, который проанализировал развитие цен на рынке подержанных (пятилетних) автомобилей.

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Насколько выросли цены

Самый высокий процентный рост зафиксирован в модели Skoda Rapid , средняя цена которой в Чехии выросла на 9% за последние полгода.

Volkswagen Golf , который сейчас чаще всего продается за 50 945 злотых, в начале года стоил 47 588 злотых. Таким образом, наблюдается прирост цены в размере 6,7%.

Цена Opel Astra в Польше с января выросла на 6,5%. Сейчас за него, как правило, хотят 41 550 злотых.

Курс польского злотого на сегодня составляет 7,18 по данным НБУ.

В целом рост цен в Польше колеблется от 4% до 7% в зависимости от модели.

Меньше всего цены на машины выросли в Словакии – максимум на 5%. Исключение составляет Volkswagen Golf , который подорожал почти на 11%.

Пандемия тоже повлияли

Рост цен на подержанные автомобили также является следствием ограничения движения на границах с западноевропейскими странами.

Так, до пандемии в Чехию ежемесячно въезжало 14,5 тысячи подержанных автомобилей, а в 2020 году – только 12,5 тысячи.

В Польшу в 2020 году попало на 16% меньше транспортных средств, чем годом ранее. Последние данные (с мая 2021) показывают, что с января до конца мая к реке Висла было доставлено около 391 тысячи подержанных автомобилей, что на 28% больше, чем за соответствующий период 2020 года, но все еще на 7% меньше, чем в 2019 году.