Натовпи гарантовано: які міста Європи будуть заполонені туристами влітку
Джерело:Sukces
Туристи менш охоче відвідують багатолюдні міста і натомість шукають менш популярні місця. І, ймовірно, згодом ці локації теж кишітимуть іноземцями.
Експерти туристичної галузі відзначають, що в цей сезон будуть популярні не тільки такі місця, як Будапешт, Прага і Барселона. На думку авторів звіту Chase Travel, інші, менш очевидні європейські міста також відчують наплив туристів цього сезону. Серед них – одне з Польщі.
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Європейські міста, які стануть популярні серед туристів
Експерти JP. Morgan Chase & Co оприлюднили свіжий рейтинг європейських міст, які цього літа мають бути на піку популярності. У топ увійшла і Варшава. Прогнозують, що цього літа її відвідає на 55% більше іноземних туристів, ніж торік.
З цим результатом Варшава посіла четверте місце в рейтингу, поступившись одразу Брюсселю, Мюнхену та Цюриху. Ці міста відвідає відповідно на 73, 63 і 59% більше туристів.
Ось так виглядає десятка міст:
- Брюссель (на 73% більше туристів),
- Мюнхен (63%),
- Цюрих (59%),
- Варшава (55%),
- Амстердам (54%),
- Відень (53%),
- Шеннон (53%),
- Загреб (51%),
- Прага (49%),
- Будапешт (48%).
Будапешт влітку 2024 року відвідає більше туристів / Фото Unsplash
Аналітики кажуть, що мандрівники все частіше вибиратимуть непопсові напрямки для відпочинку. Щоправда, близько половини топу 2024 року все ж забирає туристична класика – Брюссель, Амстердам, Відень, Прага, Будапешт.
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