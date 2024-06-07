У нещодавньому звіті, опублікованому Boston Consulting Group, основна увага була приділена глобальній міграції талантів. Консалтингова компанія оприлюднила список міст, які вважаються найбажанішими для переїзду.

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Для дослідження опитали понад 150 тисяч людей зі 188 країн світу. За даними дослідження, кількість тих, хто активно переміщається, зросла на 2% у 2023 році порівняно з 2020 роком. А кожний четвертий професіонал активно шукає роботу за кордоном.

Лондон зберігає провідні позиції ще з 2014 року. Місто обирають через англійську мову, фінансові можливості, гостинний та мультикультурний бренд, доступність як Європи, так і США.

Перші 10 позицій рейтингу виглядають так:

Лондон, Амстердам, Дубай, Абу Дабі, Нью-Йорк, ​​​Берлін, ​​​Сінгапур, ​​​Барселона, ​​​Токіо, Сідней.



Лондон на першому місці у рейтингу найкращих міст для переїзду / Фото Unsplash

"Таємні" європейські курорти на літо

Помітною тенденцією є те, що цього року кількість бронювань на курортах з прохолодною погодою зросла на 77% порівняно з 2023 роком. Таке значне зростання свідчить про потенційний зсув з популярних спекотних напрямків, таких як Іспанія чи Туреччина, до більш холодних регіонів, таких як Скандинавія.

Представляємо вашій увазі 9 "таємних" європейських курортів, які пропонують різноманітні розваги та красиві природні локації для відвідувачів. Туристи можуть насолоджуватися активним відпочинком та природою на курортах, таких як Тексел, Рюген та острів Лесе.