Наразі у більшості європейських столиць – дефіцит нерухомості. Зокрема, найбільше страждають студенти, які не можуть орендувати помешкання й повертаються жити у рідні оселі.

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Цікаво, що однокімнатні квартири та квартири студії дорожчали по-різному.



Однокімнатні квартири найбільше подорожчали у:

Будапешті (42,9%);

Гаазі (27,8%);

Утрехті (25,8%).

Студії – у таких містах:

Лісабон (70,3%);

Флоренція (33,3%);

Гамбург (27,4%).

У яких містах – найдорожча оренда

Лідером за найдорожчою нерухомістю став Лісабон. На другому місці – Амстердам. Загалом рейтинг виглядає так:

Лісабон – 2500 євро;

Амстердам – 2300 євро;

Утрехт – 1950 євро;

Париж – 1802 євро;

Мюнхен – 1755 євро;

Мілан – 1750 євро;

Берлін – 1748 євро;

Гаага – 1725 євро;

Флоренція – 1700 євро;

Роттердам – 1655 євро.

Оренда нерухомісті у Києві також дорожчає

Українська столиця також не відстає у плані зростання цін на оренду. Зокрема, мовиться про період весни –літа 2024 року. Експерти зауважують, що причиною цього стала внутрішня міграція.

Загалом ціна зросла на 15 – 20%. Водночас квартири орендують зі швидкістю світла. Особливо мовиться про бюджетніші позиції.