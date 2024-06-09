Експерти туристичної галузі відзначають, що в цей сезон будуть популярні не тільки такі місця, як Будапешт, Прага і Барселона. На думку авторів звіту Chase Travel, інші, менш очевидні європейські міста також відчують наплив туристів цього сезону. Серед них – одне з Польщі.

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Європейські міста, які стануть популярні серед туристів

Експерти JP. Morgan Chase & Co оприлюднили свіжий рейтинг європейських міст, які цього літа мають бути на піку популярності. У топ увійшла і Варшава. Прогнозують, що цього літа її відвідає на 55% більше іноземних туристів, ніж торік.

З цим результатом Варшава посіла четверте місце в рейтингу, поступившись одразу Брюсселю, Мюнхену та Цюриху. Ці міста відвідає відповідно на 73, 63 і 59% більше туристів.

Ось так виглядає десятка міст:

Брюссель (на 73% більше туристів), Мюнхен (63%), Цюрих (59%), Варшава (55%), Амстердам (54%), Відень (53%), Шеннон (53%), Загреб (51%), Прага (49%), Будапешт (48%).



Будапешт влітку 2024 року відвідає більше туристів / Фото Unsplash

Аналітики кажуть, що мандрівники все частіше вибиратимуть непопсові напрямки для відпочинку. Щоправда, близько половини топу 2024 року все ж забирає туристична класика – Брюссель, Амстердам, Відень, Прага, Будапешт.

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