ЄС закликає авіакомпанії запровадити єдині розміри багажу: для чого це потрібно

Європейська комісія закликає авіакомпанії, які обслуговують рейси на території ЄС стандартизувати розміри багажу. Так сподіваються позбутися плутаниць і зробити подорожі зручнішими.

Відсутність єдиних правил в авіакомпаній часто збиває пасажирів і стає причиною додаткових витрат. Це й збираються виправити євродепутати.

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ЄС закликає авіакомпанії запровадити єдині розміри багажу

Багатьом людям важко зрозуміти, якого розміру предмети дозволено проносити на борт безплатно, що спонукало Комісію звернутись із запитом до авіакомпаній.

Ця інформація має бути надана мандрівникам із самого початку, щоб вони точно знали, коли купують квиток, який багаж можуть брати на рейс,

– пояснює Адіна Валеан, єврокомісар із транспорту.

На початку цього року Європейський парламент попросив стандартизувати правила перевезення ручної поклажі авіакомпаніями. Але замість того, щоб запропонувати заходи, Комісія заявила, що вважає за краще дозволити галузі самій розробляти правила.

Свої рекомендації вони не оприлюднюють – пропонують розв'язати проблему представникам галузі.

Що ще пропонує Єврокомісія?

Водночас Комісія також запропонувала ряд заходів для посилення законодавства про права пасажирів, з особливим акцентом на відшкодуванні за затримані або скасовані поїздки. Це запропонували після того, як виявили прогалини, коли мовиться про інтермодальні поїздки.

Один зі способів розв'язання проблеми – це стандартна загальноєвропейська форма відшкодування та компенсації.

ЄС закликає авіакомпанії запровадити єдині розміри багажу / Фото Unsplash

Але також намагатимуться допомогти пасажирам краще знати свої права. Особливо тоді, коли вони подорожують іншим видом транспорту чи бронюють поїздку через посередника.

Нагадаємо, раніше туристів попередили про одну просту помилку, якої часто припускаються пасажири, коли реєструють свій багаж. Маленька неуважність може призвести до втрати речей.