Мандрівники нерідко ігнорують старі багажні наклейки на валізах. Цього робити не варто, запевняє керуючий директор компанії 1st Move International Майк Харві. І от чому.

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Обов'язково знімайте старі бирки

Втрата багажу є однією з ключових проблем мандрівників. Авіакомпанії звітують, що минулого року втратили чи неправильно перевезли 26 мільйонів валіз.

Підвищити ризик втрати багажу може стара багажна етикетка, яка залишилася з попереднього рейсу. Це може заплутати працівників аеропорту і призвести до того, що багаж відправлять на інший літак. Авіаційні експерти підкреслюють важливість правильного маркування багажу та уважності з ярликами.

Легко забути зняти бирки з попередніх рейсів, але це полегшить персоналу авіакомпанії перегляд останніх ярликів і допоможе не плутатися. Якщо ваш багаж загубився, вам швидше його повернуть, якщо, звичайно, його зможуть відсканувати,

– розповів Майк Харві.

Як підготувати багаж, щоб він не загубився

Але втрати речей під час перельотів можна уникнути. І ось кілька способів. Не беріть дуже короткі пересадки і обирайте триваліші зупинки, щоб дати персоналу авіакомпанії більше часу, щоб перемістити багаж між літаками.

Переконайтеся, що всі застібки на сумці надійно закриті. Експерти також рекомендують використовувати тверді валізи та прикріплювати до них спеціальні пристрої для стеження (наприклад, AirTag). Обов'язково вказуйте контактні дані на ваших валізах — ім'я, прізвище, адресу та номер телефону.

Крім того, фахівці рекомендують завжди фотографувати свою сумку перед вильотом та використовувати багажні бирки.

У разі втрати багажу перед від'їздом з аеропорту варто подати заяву, оскільки це запустить процес відстеження. Так, на багаж наноситься ярлик з інформацію про ваш рейс, але про всяк випадок, якщо ви захочете надати авіакомпанії детальніший опис, це варто зробити якомога швидше.

Розкажіть, скільки мали валіз, якого розміру, кольору та якої вони були марки. Кожна деталь може допомогти. Зазвичай подорожі з правильно маркованою валізою допомагають туристам уникнути проблем із втратою багажу під час відпочинку.

На валізі слід вказати контакти, щоб її швидко могли повернути / Фото Freepik

Чому авіакомпанії гублять валізи?

Найбільша проблема — нестача кваліфікованого персоналу. Вона особливо загострюється під час сезону відпусток, коли аеропорти перевантажені. Страйки працівників також погано впливають на систему авіаперевезень.

Головною причиною втрати багажу є неправильне, пошкоджена або взагалі відсутнє маркування. Найважливіше, щоб добре зберігся штрих-код, який потрібно буде зчитати.

Людський фактор також не можна виключати. Працівник аеропорту може помилитися при реєстрації валізи й відправити багаж не на той рейс. Також вантажник може випадково покласти речі не на той візок і завантажити до іншого літака. А підозрілу сумку можуть затримати на додатковій перевірці й вона просто "‎не встигне" на ваш рейс.