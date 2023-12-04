Отсутствие единых правил у авиакомпаний часто сбивает пассажиров и становится причиной дополнительных расходов. Это и собираются поправить евродепутаты.

Читайте также В аэропорту Сингапура тестируют проверки с использованием искусственного интеллекта: как это происходит

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа

Многим людям трудно понять, какого размера предметы можно проносить на борт бесплатно, что побудило Комиссию обратиться с запросом в авиакомпании.

Эта информация должна быть предоставлена путешественникам с самого начала, чтобы они точно знали, когда покупают билет, какой багаж могут брать на рейс,

– объясняет Адина Валеан, еврокомиссар по транспорту.

В начале этого года Европейский парламент попросил стандартизировать правила перевозки ручной клади авиакомпаниями. Но вместо того, чтобы предложить меры, Комиссия заявила, что предпочитает разрешить отрасли самой разрабатывать правила.

Свои рекомендации они не публикуют – предлагают решить проблему представителям отрасли.

Что еще предлагает Еврокомиссия?

В то же время, Комиссия также предложила ряд мер по усилению законодательства о правах пассажиров, с особым акцентом на возмещении за задержанные или отмененные поездки. Это предложили после того, как обнаружили пробелы, когда говорится об интермодальных поездках.

Один из способов решения проблемы – это стандартная общеевропейская форма возмещения и компенсации.

ЕС призывает авиакомпании ввести единые размеры багажа / Фото Unsplash

Но также постараются помочь пассажирам лучше знать свои права. Особенно тогда, когда они путешествуют по другому виду транспорта или бронируют поездку через посредника.

Напомним, ранее туристов предупредили об одной простой ошибке, которой часто допускают пассажиры, когда регистрируют свой багаж. Маленькая рассеянность может привести к потере вещей.