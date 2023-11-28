Поки що результати показують, що AI працює краще, ніж люди. Розповідаємо, як проходить цей процес перевірки для пасажирів.
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У сінгапурському аеропорту Чангі тестують перевірки з AI
Штучний інтелект впровадили у систему перевірки безпеки. Він переглядає та інтерпретує зображення з рентгенівських апаратів, які перевіряють ручну поклажу біля виходу на посадку.
Це зменшує час, необхідний для обробки цих зображень. До того ж такі технології знижують ймовірність людської помилки.
Перші результати показують, що нова система працює так само добре, або навіть краще, ніж засоби перевірки безпеки людини, позначаючи деякі заборонені предмети,
– йдеться у звіті.
Якщо тести пройдуть добре, AI впроваджуватимуть і на інших процесах – чекіні, стійках здачі багажу та посадці в літак. Мета – повністю автоматизувати перевірки та спростити подорожі.
Сінгапурський аеропорт Чангі / Фото Unsplash
ШІ зробить німецькі поїзди пунктуальнішими
У Німеччині проводять випробування щодо впровадження штучного інтелекту в управління залізничним транспортом. Примітно, що система продемонструвала перспективні результати.
Ці інструменти успішно зменшили затримки, що призвело до значної економії 58 000 хвилин. Тож німецькі потяги стануть пунктуальнішими.