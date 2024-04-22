Поки країна налаштована негативно: ЄС пропонує Британії зняти обмеження на подорожі

Єврокомісія пропонує Великій Британії укласти угоду про молодіжну мобільність. Це допоможе молодим людям легко подорожувати, працювати та навчатися за кордоном навіть після Брекситу.

Угода спростить людям, які віком молодші 30 років, жити, працювати та подорожувати між ЄС і Великою Британією.

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Євросоюз пропонує Британії зняти обмеження на подорожі

За даними ЄС, вихід Великої Британії з ЄС після референдуму у 2016 році зашкодив мобільності між двома регіонами.

Ця ситуація особливо вплинула на можливості для молодих людей відчути життя по той бік Ла-Маншу та отримати вигоду від молодіжних, культурних, освітніх, дослідницьких і навчальних обмінів,

– заявила Комісія.

Якщо угоду ухвалять, то громадяни всіх членів Євросоюзу та Британії від 18 до 30 років зможуть у найближчі чотири роки безперешкодно пересуватися територією країн. А для студентів стане можлива рівна оплата навчання в ЄС та Великій Британії.

Зауважимо, Велика Британія має власну програму молодіжної мобільності, яку запропонувала деяким державам-членам ЄС. Комісія вважає, що британський план менш амбітний, ніж її власна пропозиція.

Єврокомісія пропонує Великій Британії укласти угоду про молодіжну мобільність / Фото Unsplash

Зокрема, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак не підтримує пропозицію Єврокомісії скасувати обмеження на проживання, навчання та роботу для людей від 18 до 30 років, що стало б послабленням Брекзит-угоди.

Як наголосив британський уряд, їхні угоди забезпечують цінний маршрут для культурних обмінів, якщо країни-партнери також готові запропонувати такі ж можливості молодим британцям.

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