Після 24 лютого 2022 року Польща робила винятки для деяких українців, які виїжджали з гарячих точок, й дозволяла перетнути кордон за внутрішнім паспортом. Яка ситуація зараз, Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – розповів у коментарі Закордон 24.

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Що каже Демченко

Усім, хто збирається перетнути кордон з Польщею, Демченко рекомендує взяти з собою закордонний паспорт. Якщо ж його наразі немає, найкраще оформити документ і вже тоді планувати поїздку. До слова, вартість закордонних паспортів зросла з 1 квітня 2024 року.

Водночас, за словами речника ДПСУ, польська сторона може зробити виняток й пропустити людину за внутрішнім паспортом. Однак для цього має бути серйозна причина. Наприклад, якщо українка або українець доведе, що справді рятується від війни й виїжджає з прифронтової зони.

Водночас варто розуміти, що такий процес займе час. Зокрема, польські прикордонники можуть сконтактуватися з колегами з інших країн. Це варто врахувати при плануванні свого перебування у Польщі. Зокрема, якщо купуєте квитки на потяг або автобус.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну притулок на території Польщі знайшли сотні тисяч українців. Однак станом на 2024 рік все частіше фіксують переїзди людей до сусідньої Німеччини.