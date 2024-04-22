Угода спростить людям, які віком молодші 30 років, жити, працювати та подорожувати між ЄС і Великою Британією.

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Євросоюз пропонує Британії зняти обмеження на подорожі

За даними ЄС, вихід Великої Британії з ЄС після референдуму у 2016 році зашкодив мобільності між двома регіонами.

Ця ситуація особливо вплинула на можливості для молодих людей відчути життя по той бік Ла-Маншу та отримати вигоду від молодіжних, культурних, освітніх, дослідницьких і навчальних обмінів,

– заявила Комісія.

Якщо угоду ухвалять, то громадяни всіх членів Євросоюзу та Британії від 18 до 30 років зможуть у найближчі чотири роки безперешкодно пересуватися територією країн. А для студентів стане можлива рівна оплата навчання в ЄС та Великій Британії.

Зауважимо, Велика Британія має власну програму молодіжної мобільності, яку запропонувала деяким державам-членам ЄС. Комісія вважає, що британський план менш амбітний, ніж її власна пропозиція.

Єврокомісія пропонує Великій Британії укласти угоду про молодіжну мобільність / Фото Unsplash

Зокрема, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак не підтримує пропозицію Єврокомісії скасувати обмеження на проживання, навчання та роботу для людей від 18 до 30 років, що стало б послабленням Брекзит-угоди.

Як наголосив британський уряд, їхні угоди забезпечують цінний маршрут для культурних обмінів, якщо країни-партнери також готові запропонувати такі ж можливості молодим британцям.

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