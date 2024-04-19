Зокрема, литовцям радять відмовитися від відпочинку в Таїланді, Туреччині та Єгипті. Саме за цими напрямками слідує найбільше росіян.

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Литва закликає обирати напрямки з меншою кількістю росіян

Канцлер МЗС Литви Інга Чернюк попередила, що литовці, які подорожують до країн, популярних серед російських туристів, можуть зіткнутися з потенційними конфліктними ситуаціями через різні політичні погляди на війну в Україні.

Якщо ми можемо вибрати європейський напрямок, виберімо його,

– закликала Чернюк.

Вона зазначила, що деякі країни намагаються привабити російських туристів, пропонуючи їм унікальний погляд на конфлікт в Україні, позиціонуючи себе в нейтральній "сірій зоні".

Зокрема, лояльними до росіян країнами канцлер назвала Таїланд, Туреччину і Єгипет, які займають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Вони забиті російськими туристами, і додаткові ризики конфліктів між туристами значно зросли.

У Туреччині багато російських туристів / Фото Unsplash

Чернюк підкреслила можливість ескалації напруженості в таких країнах, як Молдова, Грузія та Вірменія. Вона додала, що деякі суспільства можуть не збігатися з цінностями Литви, що може призвести до конфліктів.

При цьому канцлерка зазначила, що активне висловлення думки або заяви щодо війни в Україні можуть призвести до більш серйозних конфліктів, коли туристам може знадобитися консульська допомога.