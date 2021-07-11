Причиною передусім стало прийняття нового гомофобного закону в Угорщині щодо обмеження доступу молоді до інформації про гомосексуальних та трансгендерних людей. Однак наслідки може відчути й Польща.

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Позиція Європейського Союзу

Угорщина

Європейський Союз сприймає законодавчі утиски будь-яких меншин як порушення фундаментальних прав людини та догм демократії.

На самміті минулого місяця прем'єр-міністри Нідерландів та Угорщини мали доволі напружену бесіду. Нідерландець Марк Рютте закликав Будапешт прийняти цінності ЄС щодо толерантності, або ж покинути союзний блок.

Польща

У випадку з Польщею Брюсель стурбований спробами уряду Матеуша Моравецького перевірити через Конституційний суд країни європейське законодавство на відповідність головному національному законодавчому акту.

Комісар Євросоюзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що дії польського керівництва ставлять під сумнів авторитет Європейського суду, розташованого у Люксембурзі.

До слова, окрім скорочення фінансування, на Польщу та Угорщину може чекати ще низка інших санкцій. Однак доцільність їх впровадження оцінюватиме вже Європейський суд, а не парламент.

Доцільність впровадження інших санкцій оцінюватиме Європейський суд у Люксембурзі / Фото Unsplash