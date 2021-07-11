Причиной прежде всего стало принятие нового гомофобного закона в Венгрии по ограничению доступа молодежи к информации о гомосексуальных и трансгендерных людях. Однако последствия может ощутить и Польша.

Интересно Как устроена банковская система в странах Европы: опыт Польши и Германии

Позиция Европейского Союза

Венгрия

Европейский Союз воспринимает законодательные притеснения любых меньшинств как нарушение фундаментальных прав человека и догм демократии.

На саммите в прошлом месяце премьер-министры Нидерландов и Венгрии имели довольно напряженную беседу. Голландец Марк Рютте призвал Будапешт принять ценности ЕС по поводу толерантности, или же покинуть союзный блок.

Польша

В случае с Польшей Брюссель обеспокоен попытками правительства Матеуша Моравецкого проверить через Конституционный суд страны европейское законодательство на соответствие главному национальному законодательному акту.

Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что действия польского руководства ставят под сомнение авторитет Европейского суда, расположенного в Люксембурге.

К слову, кроме сокращения финансирования, на Польшу и Венгрию может ожидать еще ряд других санкций. Однако целесообразность их внедрения будет оценивать уже Европейский суд, а не парламент.

Целесообразность внедрения других санкций будет оценивать Европейский суд в Люксембурге / Фото Unsplash