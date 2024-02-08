У Євросоюзі хочуть підвищити вартість віз: що про це відомо

Європейська комісія запропонувала підвищити плату за шенгенські візи у 2024 році. Все через зростання інфляції в ЄС.

Наразі ця ініціатива ще не схвалена. Але, якщо усі країни-члени ЄС підтримають, то новий візовий збір зросте на 12% та почне діяти вже цього року.

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У ЄС можуть підвищити вартість віз

Європейська комісія подала пропозицію щодо збільшення базового збору за шенгенську візу у 2024 році. Якщо вона буде прийнята, вартість візи зросте на 12% з 80 до 90 євро для дорослих і з 40 до 45 євро для дітей.

ЄС також планує ще більше підвищити плату для країн, які демонструють "недостатню співпрацю з питань реадмісії", що означає прийняття осіб, висланих з країн-членів ЄС, для повторного в'їзду. Для країн, які не продемонстрували співпраці у сфері реадмісії громадян, вартість зросте зі 120 до 135 євро та зі 160 до 180 євро.

Комісія підкреслила, що запропоноване підвищення цін викликане зростанням рівня інфляції в ЄС.

Перегляд вартості шенгенських віз відбувається кожні три роки. Востаннє це проходило 2020-го, нині – нове.

Що ще пропонує ЄС?

ЄС також оголосив про плани запровадити шенгенську візу, яка буде видаватися лише за допомогою цифрових технологій, що обговорювалося у 2022 році. Мандрівники зможуть подавати заявки онлайн незалежно від країни, яку вони планують відвідати.

Цифрова версія замінить нинішню систему наклейок у паспортах. Європейська комісія заявляє, що сподівається запровадити цифрову платформу до 2028 року.

У Євросоюзі хочуть підвищити вартість віз / Фото Unsplash

Якщо ЄС впровадить зміни, то вони набудуть чинності через 20 днів після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Зауважимо, Шенгенські візи необхідні для громадян країн, що не входять до ЄС, які не користуються 90-денним безвізовим режимом ЄС та Шенгенської зони.

Болгарія та Румунія увійдуть до Шенгенської зони

Очікують, що це перезавантажить туристичну сферу двох країн. Історичне рішення Єврокомісія ухвалила у грудні 2023 року. Спершу прикордонний контроль скасують на повітряних та морських кордонах. Над змінами для перетину сухопутних кордонів працюватимуть упродовж 2024 року.

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