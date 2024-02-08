Сейчас эта инициатива еще не одобрена. Но, если все страны-члены ЕС поддержат, то новый визовый сбор вырастет на 12% и начнет действовать уже в этом году.

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В ЕС могут повысить стоимость виз

Европейская комиссия подала предложение по увеличению базового сбора за шенгенскую визу в 2024 году. Если оно будет принято, стоимость визы вырастет на 12% с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.

ЕС также планирует еще больше повысить плату для стран, которые демонстрируют "недостаточное сотрудничество по вопросам реадмиссии", что означает принятие лиц, высланных из стран-членов ЕС, для повторного въезда. Для стран, которые не продемонстрировали сотрудничества в сфере реадмиссии граждан, стоимость возрастет со 120 до 135 евро и со 160 до 180 евро.

Комиссия подчеркнула, что предложенное повышение цен вызвано ростом уровня инфляции в ЕС.

Пересмотр стоимости шенгенских виз происходит каждые три года. Последний раз это проходило в 2020-м, сейчас – новое.

Что еще предлагает ЕС?

ЕС также объявил о планах ввести шенгенскую визу, которая будет выдаваться только с помощью цифровых технологий, что обсуждалось в 2022 году. Путешественники смогут подавать заявки онлайн независимо от страны, которую они планируют посетить.

Цифровая версия заменит нынешнюю систему наклеек в паспортах. Европейская комиссия заявляет, что надеется ввести цифровую платформу до 2028 года.

В Евросоюзе хотят повысить стоимость виз / Фото Unsplash

Если ЕС внедрит изменения, то они вступят в силу через 20 дней после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Заметим, Шенгенские визы необходимы для граждан стран, не входящих в ЕС, которые не пользуются 90-дневным безвизовым режимом ЕС и Шенгенской зоны.

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Ожидается, что это перезагрузит туристическую сферу двух стран. Историческое решение Еврокомиссия приняла в декабре 2023 года. Сначала пограничный контроль отменят на воздушных и морских границах. Над изменениями для пересечения сухопутных границ будут работать в течение 2024 года.

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