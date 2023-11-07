Универсальный билет за 49 евро стал реальным прорывом в Европе. Deutschlandticket будет работать и дальше, но его стоимость может возрасти. Такая цена за почти все виды транспорта в Германии чрезвычайно низка, поэтому перевозчики несут из-за этого значительные убытки.

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Единый билет подорожает?

Единый билет в Германии продолжат и после мая 2024 года. Об этом федеральные и земельные правительства договорились во время долгих дебатов. Но прийти к согласию в вопросе цены на проездной так и не смогли. Потому пока неизвестно, сколько Deutschlandticket может стоить в будущем.

Из-за его низкой стоимости транспортные компании теряют большие прибыли. Поэтому оставшиеся в бюджете с этого года средства используют в следующем для компенсации этих финансовых потерь. И государство в целом, и все земли Германии внесут по 1,5 миллиарда евро, чтобы покрыть этот недостаток.

Но такое решение ситуативно. Совершенно не исключено, что стоимость единого транспортного билета в Германии вырастет. А вот насколько, будут решать в ближайшее время. Поэтому дебаты и споры по этому поводу еще будут продолжаться. Пока разработкой концепции на следующий год занимается Министерство транспорта.

Социологические исследования показали, что многие немцы не готовы к повышению цены на единый билет. Для 37% респондентов цена в 49 евро – это предел. Эти граждане отменят подписку на проездной, если он подорожает. А 23% опрошенных готовы согласиться с повышением цены до 59 евро. Около трети немцев могут платить за единый билет еще дороже. А 6% готовы отдавать за проездной даже до 89 евро ежемесячно.

Миллионы людей приобрели выгодный проездной в Германии / Фото Freepik

Феномен проездного за 49 евро

1 мая 2024 года в Германии пройдет год после запуска единого билета за 49 евро. С ним пассажир может бесплатно воспользоваться практически всеми видами публичного транспорта в стране. Получить его можно только при условии ежемесячной подписки.

Этот единый билет стал настоящей революцией и одной из самых больших реформ общественного транспорта в Евросоюзе. Примеру Германии последовали и другие страны. Где в Европе работают единые билеты, похожие на немецкий Deutschlandticket – читайте в нашем материале.