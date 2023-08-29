"єЧерга" запрацювала ще на одній ділянці кордону: де саме

29 серпня 2023, 13:15
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Джерело:

Visit Ukraine

Система "Електронна черга", яка передбачена для швидшого перетину кордону, активно поширюється пунктами пропуску на кордоні України. З 25 серпня вона запрацювала ще на одній ділянці кордону.

Дізнайтеся детальніше, на якому новому КПП запрацювала "єЧерга" та як забронювати місце.

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"єЧерга" для автобусів: деталі

Так, у ніч із четверга на п'ятницю 25 серпня "єЧерга" для автобусів у тестовому режимі почала працювати на пункті пропуску "Ужгород –  Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

Наразі проєкт "Електронна черга перетину кордону" для пасажирських автобусів діє у 8 міжнародних автомобільних пунктах пропуску:

Волинська область:

  • МАПП "Ягодин –  Дорогуськ" –  тільки регулярні рейси;
  • МАПП "Устилуг –  Зосин".

Львівська область:

  • МАПП "Краковець –  Корчова";
  • МАПП "Шегині –  Медика".

Чернівецька область:

  • МАПП "Порубне –  Сірет";
  • МАПП "Мамалига –  Крива".

Закарпатська область:

  • МАПП "Чоп (Тиса) –  Захонь";
  • МАПП "Ужгород –  Вишнє Німецьке".

Де працює "єЧерга" для автобусів / Фото з фейсбуку Мінінфраструктури

Як забронювати місце в "єЧерга"?

Для броні місця в системі необхідно:

  • на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";
  • обрати "Автобус" і натиснути "Стати в чергу";
  • обрати пункт пропуску;
  • заповнити дані водія, дані автобуса;
  • перевірити всі внесені дані й натиснути "Стати в чергу".
Зауважте: передбачається, що електронна черга покликана зменшити черги на контрольно-пропускних пунктах. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чому попри запуск електронної черги затори на кордоні однаково є.
Автор: Марта Касіянчук