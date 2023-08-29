"єЧерга" запрацювала ще на одній ділянці кордону: де саме

Система "Електронна черга", яка передбачена для швидшого перетину кордону, активно поширюється пунктами пропуску на кордоні України. З 25 серпня вона запрацювала ще на одній ділянці кордону.

Дізнайтеся детальніше, на якому новому КПП запрацювала "єЧерга" та як забронювати місце.

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"єЧерга" для автобусів: деталі

Так, у ніч із четверга на п'ятницю 25 серпня "єЧерга" для автобусів у тестовому режимі почала працювати на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.