Узнайте подробнее, на каком новом КПП заработала "єЧерга" и как забронировать место.

Читайте также Без этой отметки не упустят: с 1 сентября для транспорта на границе вводят нововведения

"єЧерга" для автобусов: детали

Так, в ночь с четверга на пятницу 25 августа "єЧерга" для автобусов в тестовом режиме начала работать на пункте пропуска "Ужгород – "Вишнее Немецкое" на границе со Словакией.

В настоящее время проект "Электронная очередь пересечения границы" для пассажирских автобусов действует в 8 международных автомобильных пунктах пропуска:

Волынская область:

  • МАПП "Ягодин – Дорогуск" – только регулярные рейсы;
  • МАПП "Устилуг – Зосин".

Львовская область:

  • МАПП "Краковец – Корчевая";
  • МАПП "Шегини – Медика».

Черновицкая область:

  • МАПП "Порубное – Сирет";
  • МАПП "Мамалига – Кривая".

Закарпатская область:

  • МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь";
  • МАПП "Ужгород – Вышнее Немецкое".

Как забронировать место в "єЧерга" "?

Для бронирования места в системе необходимо:

  • на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
  • выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
  • выбрать пункт пропуска;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса;
  • проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".