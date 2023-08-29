Дізнайтеся детальніше, на якому новому КПП запрацювала "єЧерга" та як забронювати місце.

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"єЧерга" для автобусів: деталі

Так, у ніч із четверга на п'ятницю 25 серпня "єЧерга" для автобусів у тестовому режимі почала працювати на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

Наразі проєкт "Електронна черга перетину кордону" для пасажирських автобусів діє у 8 міжнародних автомобільних пунктах пропуску:

Волинська область:

  • МАПП "Ягодин – Дорогуськ" – тільки регулярні рейси;
  • МАПП "Устилуг – Зосин".

Львівська область:

  • МАПП "Краковець – Корчова";
  • МАПП "Шегині – Медика".

Чернівецька область:

  • МАПП "Порубне – Сірет";
  • МАПП "Мамалига – Крива".

Закарпатська область:

  • МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь";
  • МАПП "Ужгород – Вишнє Німецьке".

Як забронювати місце в "єЧерга"?

Для броні місця в системі необхідно:

  • на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";
  • обрати "Автобус" і натиснути "Стати в чергу";
  • обрати пункт пропуску;
  • заповнити дані водія, дані автобуса;
  • перевірити всі внесені дані й натиснути "Стати в чергу".