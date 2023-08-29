Дізнайтеся детальніше, на якому новому КПП запрацювала "єЧерга" та як забронювати місце.
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"єЧерга" для автобусів: деталі
Так, у ніч із четверга на п'ятницю 25 серпня "єЧерга" для автобусів у тестовому режимі почала працювати на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.
Наразі проєкт "Електронна черга перетину кордону" для пасажирських автобусів діє у 8 міжнародних автомобільних пунктах пропуску:
Волинська область:
- МАПП "Ягодин – Дорогуськ" – тільки регулярні рейси;
- МАПП "Устилуг – Зосин".
Львівська область:
- МАПП "Краковець – Корчова";
- МАПП "Шегині – Медика".
Чернівецька область:
- МАПП "Порубне – Сірет";
- МАПП "Мамалига – Крива".
Закарпатська область:
- МАПП "Чоп (Тиса) – Захонь";
- МАПП "Ужгород – Вишнє Німецьке".
Як забронювати місце в "єЧерга"?
Для броні місця в системі необхідно:
- на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";
- обрати "Автобус" і натиснути "Стати в чергу";
- обрати пункт пропуску;
- заповнити дані водія, дані автобуса;
- перевірити всі внесені дані й натиснути "Стати в чергу".